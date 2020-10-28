Радио КБР 18.00 rus – 2020.10.28
— Путин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом.
— Казбек Коков провел совещание с главами администраций районов и городских округов КБР
— 89 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в КБР за последние сутки. ( Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции И. Андреева.).
— Муаед Кунижев назначен первым заместителем председателя правительства КБР.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2020.10.28

— Щоджэнц1ык1у Алий къызэралъхурэ нобэ илъэс 120 ирокъу

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.10.28

— Бюгюн Али Шогенцуков туугъанлы 120 жыл болады

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.10.28

— Путин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab – 2020.10.28

— Нобэ къызэралъхурэ илъэс 120 ирокъу адыгэ классикэ литературэм и лъабжьэр зыгъэт1ылъа, нобэ дызэса адыгэ усэ гъэпсык1эр зи деж къыщежьа …

Подробнее