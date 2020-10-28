Радио КБР 18.00 rus – 2020.10.28

— Путин поручил выделить регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом— Казбек Коков провел совещание с главами администраций районов и городских округов КБР— 89 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в КБР за последние сутки. ( Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции И. Андреева.).— Муаед Кунижев назначен первым заместителем председателя правительства КБР.