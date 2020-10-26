Радио КБР 18.00 rus – 2020.10.26

— 88 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в КБР за последние сутки. (Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции И. Андреева.).— Сегодня вспоминают Бориса Темирканова.— Эльбрусские спасатели стали лучшими по итогам конкурса на звание «Лучшее поисково-спасательное формирование МЧС России».(Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по КБР К. Беров.)— Команда КБР стала третьей на ежегодном Фестивале культуры и спорта народов Кавказа в Грозном.