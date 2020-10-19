Радио КБР 18.00 rus – 2020.10.19

— 84 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в КБР за последние сутки. ( Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции И. Андреева.).— Спасатели МЧС осуществили самое высокогорное погружение в России. (Руководитель пресс-службы ГУ МЧС по КБР К. Беров.)— В Кабардино-Балкарии сегодня стартовал второй этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». (Сотрудник пресс-службы МВД по КБР А. Моторова.)— В КБР объявлено Штормовое предупреждение по чрезвычайной пожароопасности.