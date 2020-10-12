Радио КБР 18.00 rus – 2020.10.12

— Кабардино-Балкария дополнительно получит более 1,6 миллиардов рублей на выплату детских пособий— Руководству Кабардино-Балкарии официально представлен новый управляющий Отделением Банка России по КБР.— Сегодня в КБГУ празднует день основания университета. (Проректора по воспитательной работе и социальным вопросам КБГУ С. Геккиев.)12 октября исполняется 88 лет со дня основания КБГУ, со— 78 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в КБР за последние сутки. ( Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции И. Андреева.).