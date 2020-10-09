Радио КБР 18.00 rus – 2020.10.09

— В стране сегодня отмечают День разгрома советскими войсками немецко‑фашистских войск в битве за Кавказ— В России зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом за все время пандемии. (Сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции И. Андреева.)— КБР участвует в 22-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2020».— В Нарткале сегодня завещается чемпионат России в классе свободнолетающих авиамоделей. (Председатель республиканской Федерации авиамодельного спорта Ю. Налоев.)— Из-за похолодания и коронавируса отопление в Нальчике включили 9 октября.