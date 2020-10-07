Радио КБР 18.00 rus – 2020.10.07

— 60 случаев заражения коронавирусом выявлено в КБР за последние сутки. (Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции И. Андреева.).— Возобновил работу госпиталь особо опасных инфекций в Центре профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями.— В Правительстве КБР обсуждали стратегическое развитие и национальные проекты.— КБР участвует в 22-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2020».— Сегодня стартовал второй (региональный) этап Всероссийского конкурса «Народный участковый» (Руководитель пресс-службы республиканского МВД по КБР О. Ткаченко)