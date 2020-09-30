Радио КБР 18.00 rus – 2020.09.30

— Подать заявление на единовременную выплату семьям с детьми , можно до 1 октября 2020 года. (Руководитель пресс-службы ГУ ОПФР по КБР М.Битоков)— 50 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР за последние сутки. (Сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции С. Балаева.).— Жители КБР могут поучаствовать в онлайн-викторине по финансовой грамотности. (Заместитель управляющего Отделением Банка Росси по КБР Р.Балаев.)