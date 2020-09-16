Радио КБР 18.00 rus – 2020.09.16

— 42 новых случая заражения коронавирусом выявлено в КБР. ( Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции И. Андреева.)— В России увеличат материнский капитал на 3,7%.— Сертификат на материнский капитал оформляется в проактивном режиме. (Руководитель пресс-службы ГУ ОПФР по КБР М.Битоков.)— В Кабардино-Балкарии завершаются тренировочные сборы команды «КАМАЗ-мастер». (Заместитель директора по производству и развитию «Камаз-мастер», восьмикратный чемпион ралли-марафона «Дакар» С.Савостин.).