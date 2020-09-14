Радио КБР 18.00 rus – 2020.09.14

— В КБР за сутки выявили 40 новых случаев заразившихся коронавирусом. ( Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции И. Андреева.)— В Кабардино-Балкарии стартовали тренировочные сборы команды «КАМАЗ-мастер». (Председатель правительства КБР А.Мусуков.)— На канатных дорогах Приэльбрусья пройдут регламентные работы (Руководитель пресс-службы АО «Курорт Эльбрус» Д. Пуденко.)