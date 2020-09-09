Радио КБР 18.00 rus – 2020.09.09

— Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков и президент РАН Александр Сергеев подписали долгосрочное соглашениео сотрудничестве в области научно-исследовательской деятельности.— 35 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (Сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции С. Балаева.).

— Сегодня прошло проведение регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы государственной молодежной политики.( Главный специалист- эксперт Мипросвещения КБР Л.Лиева.)