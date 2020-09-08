Радио КБР 18.00 rus – 2020.09.08

— 33 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР.(Сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции С. Балаева.).— В КБР проходит профилактический рейд «Безопасный перевозчик».( Государственный инспектор отдела аналитики и пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД старший лейтенант полиции Ж. Тебердиева)-Кабардино-Балкария получит более 31 млн рублей на проведение аккредитации ветеринарной лаборатории.-Лучшие 300 участников «Машука» поедут на четвертую офлайн смену.