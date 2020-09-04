Радио КБР 18.00 rus – 2020.09.04

— В столице КБР открылся сквер им. Адмирала Головко. (ЗАПИСЬ: К.Коков, глава КБР).— Сегодня лучших волонтеров Конституции поощрили за хорошую работу. (ЗАПИСЬ: Н.Беспалова, секретарь Избирательной комиссии КБР).— На Эльбрусе пройдет масштабная экологическая акция «Чистая гора».— 30 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).