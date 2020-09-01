Радио КБР 18.00 rus – 2020.09.01

— Сегодня КБР отмечает день государственности.— Глава КБР открыл новую школу в Нальчике.— Сегодня в Доме Правительства КБР состоялось торжественное награждения государственными наградами.(Глава КБР К.Коков.)— 17 машин скорой помощи поступили в КБР (Министр здравоохранения КБР Р.Калибатов.)— Ислам Хасанов — министр спорта КБР.— Сегодня Татьяна Егорова выступила на торжественной линейки в 34 прогимназии Нальчика. (ЗАПИСЬ: Т.Егорова, председатель Парламента КБР).— 28 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР.