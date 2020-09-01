Радио КБР 18.00 rus – 2020.09.01
— Сегодня КБР отмечает день государственности.
— Глава КБР открыл новую школу в Нальчике.
— Сегодня в Доме Правительства КБР состоялось торжественное награждения государственными наградами.(Глава КБР К.Коков.)
— 17 машин скорой помощи поступили в КБР (Министр здравоохранения КБР Р.Калибатов.)
— Ислам Хасанов — министр спорта КБР.
— Сегодня Татьяна Егорова выступила на торжественной линейки в 34 прогимназии Нальчика. (ЗАПИСЬ: Т.Егорова, председатель Парламента КБР).
— 28 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР.