Радио КБР 18.00 rus – 2020.08.28

— В Нальчике прошло ежегодное Августовское совещание педагогов КБР.(Глава КБР К.Коков)— 22 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (Сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции С. Балаева.).— Всероссийская акция «Ночь кино — 2020» пройдет в Кабардино-Балкарии.— Сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по КБР завершили работу по приемке образовательных учреждений. (Руководитель пресс-службы Главного Управления МЧС по КБР К. Беров.)