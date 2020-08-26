Радио КБР 18.00 rus – 2020.08.26
— Сегодня Казбек Коков провел рабочее совещание по готовности КБР к новому учебному году. (ЗАПИСЬ: А.Езаов, и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР).
— День государственности КБР пройдет без пышных торжеств.
— Сегодня Глава КБР встретился с региона председателем Федерации независимых профсоюзов России. (ЗАПИСЬ: М.Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России).
— Фатимат Амшокова вновь назначена на пост председателя Союза «Объединения организаций профсоюзов КБР». (ЗАПИСЬ: Ф.Амшокова, председатель Союза «Объединения организаций профсоюзов КБР»).