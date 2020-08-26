Радио КБР 18.00 rus – 2020.08.26

— Сегодня Казбек Коков провел рабочее совещание по готовности КБР к новому учебному году.(ЗАПИСЬ: А.Езаов, и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР).— День государственности КБР пройдет без пышных торжеств.— Сегодня Глава КБР встретился с региона председателем Федерации независимых профсоюзов России. (ЗАПИСЬ: М.Шмаков, председатель Федерации независимых профсоюзов России).— Фатимат Амшокова вновь назначена на пост председателя Союза «Объединения организаций профсоюзов КБР». (ЗАПИСЬ: Ф.Амшокова, председатель Союза «Объединения организаций профсоюзов КБР»).