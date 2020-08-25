Радио КБР 18.00 rus – 2020.08.25

— 19 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР.(ЗАПИСЬ: И.Андреева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— 42 «Точки роста» откроются в КБР к концу этого года. (ЗАПИСЬ: А.Езаов, врио министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР).— Команда ВДВ России лидирует в международном этапе «Эльбрусского кольца». (ЗАПИСЬ: А.Украинец, заместитель начальника Управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил РФ).