Радио КБР 18.00 rus – 2020.08.21

— В Кабардино-Балкарии отмечается увеличение экспорта продукции АПК.(ЗАПИСЬ: С.Богацкая, руководитель департамента маркетинга и внешних связей Министерства экономического развития КБР).— Сегодня в КБР стартовала программа продажи туров по России с возвратом части денежных средств. (ЗАПИСЬ: .М.Мишустин, председатель Правительства РФ).— Валерий Ажиев занял должность главы администрации Урванского района.— В Нальчике проходит фестиваль «Летняя платформа». (ЗАПИСЬ: А.Узденов, Специалист отдела туризма арт-зала «Платформа»).