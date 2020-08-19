Радио КБР 18.00 rus – 2020.08.19
— Сегодня Казбек Коков провел совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в КБР.
— Кабардино-Балкария готова к новой волне пандемии. (ЗАПИСЬ: К.Коков, глава КБР).
— Врачи Кабардино-Балкарии посетили передовые медицинские организации Московской области и Республики Татарстан.
— 17 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).