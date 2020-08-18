Радио КБР 18.00 rus – 2020.08.18

— Глава КБР принял участие в online- встрече XI Северо-Кавказском молодёжном форуме «Машук» .(Глава КБРК.Коков.)— На «Джылы-Су» продолжают действовать ограничительные меры.— Кабардино-Балкария в числе регионов, по экономике которых пандемия нанесла минимальный урон.— 17 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).