Радио КБР 18.00 rus – 2020.08.17

— В Кабардино-Балкарии на развитие сельских территорий направят более 249 млн рублей.— Кабардино-Балкария обошла регионы СКФО по темпам роста жилищного строительства.— 16 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Цифровая карта минеральных источников КБР будет создана до конца этого года.