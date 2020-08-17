Радио КБР 18.00 rus – 2020.08.17
— В Кабардино-Балкарии на развитие сельских территорий направят более 249 млн рублей.
— Кабардино-Балкария обошла регионы СКФО по темпам роста жилищного строительства.
— 16 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).
— Цифровая карта минеральных источников КБР будет создана до конца этого года.

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Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2020.08.17

— КъБ-м мэкъумэш хозяйствэмк1э и министр Сыжажэ Хьэсэн хэтащ къуажэ щ1ып1эхэр егъэф1эк1уэн

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.08.17

— Республиканы эллерини тийрелерин тапландырыугъа 249 миллион сом берилликди.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.08.17

— В Кабардино-Балкарии на развитие сельских территорий направят более 249 млн рублей.

Подробнее