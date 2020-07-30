Радио КБР 18.00 rus – 2020.07.30

— Кабардино-Балкария в числе лидеров по развитию системы оказания паллиативной помощи.— В Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики состоялась коллегия, на которой подведены итоги работы в сфере культуры, искусства и массовых коммуникаций в первом полугодии 2020 года.— В КБР завершаются масштабные ремонтные работы на автодорогах( Пресс-секретарь Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики З. Кумыкова.)— Активисты ОНФ в КБР Республике проверили качество работ по благоустройству дворов и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».(Руководитель регионального отделения ОНФ по КБР Е.Бакаев.)