Радио КБР 18.00 rus – 2020.07.28

— В КБР планируется создание нового платежного инструмента— За сутки в КБР подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом. (Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции С.Балаева.).— За нарушение правил ведения деятельности в пограничной зоне пограничники Кабардино-Балкарии привлекли к административной ответственности уроженца Москвы.(Официальный представитель пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике.)— В Урванском районе продолжается капитальный ремонт Детской музыкальной школы Нарткалы и ДШИ «Радуга».