Радио КБР 18.00 rus – 2020.07.22

— В России за сутки выявили 5 862 заразившихся коронавирусом. (Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции И. Андреева.)— Кабардино-Балкария готовится к третьему этапу снятия ограничительных мер.— В КБР сегодня вспоминают Алима Пшемаховича Кешокова. (ЗАПИСЬ)— В КБР проходят внеплановые проверки детских лагерей.( Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нальчик Б.Хахов .)