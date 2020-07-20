Радио КБР 18.00 rus – 2020.07.20

— За последние сутки в России выявлено 5 940 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. (Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции С.Балаева.)— В Баксанском районе временно отключен газ.( Руководитель пресс-службы МЧС РФ по КБР К. Беров.)— С начала июля текущего года за нарушение правил пограничного режима на территории Кабардино-Балкарской Республики пограничники привлекли к административной ответственности более десяти человек.(Официальный представитель пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике .)— Спортивные объекты в КБР возобновили работу после улучшения ситуации с коронавирусом.