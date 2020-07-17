Радио КБР 18.00 rus – 2020.07.17

— Кабардино-Балкария готовится к очередному этапу снятия ограничительных мер— За сутки в КБР подтвержден 25случай заражения коронавирусом. (Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции С.Балаева.)— ПУ ФСБ РФ по КБР напоминает жителям и гостям республики о правилах пограничного режима въезда в КБР.(Официальный представитель пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике С. Смирнова.)