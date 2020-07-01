Радио КБР 18.00 rus – 2020.07.01

— Явка на всенародном голосовании в КБР превысила 80%. (ЗАПИСЬ: К.Коков, глава КБР).— Сегодня полпред Президента РФ в СКФО Ю.Чайка выразил свое отношение к внесению поправок в Конституцию. (ЗАПИСЬ: Ю.Чайка, полномочный представитель Президента РФ в СКФО).— 51 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в КБР. (ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— КБР переходит на второй этап снятия ограничительных мер.