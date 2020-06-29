Радио КБР 18.00 rus – 2020.06.29

— 190 тыс. граждан КБР уже выразили свое мнение на всероссийском голосовании.(ЗАПИСЬ: К.Коков, глава КБР).— В КБР зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом. (ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— МФЦ КБР заработали в штатном режиме. (ЗАПИСЬ: Б.Рахаев, министр экономического развития КБР).— УФСИН активно противодействует коррупции на местах. (ЗАПИСЬ: М.Нурхастанова, начальник инспекции по личному составу и противодействию коррупции УФСИН России по КБР).