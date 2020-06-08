Радио КБР 18.00 rus – 2020.06.08
— 76 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).
— ПФ РФ по КБР примет повторное заявление на получение единовременной выплаты. (ЗАПИСЬ: М.Битоков, руководитель пресс-службы ГУ ОПФ РФ по КБР).
— Сегодня социальные работники КБР получили госнаграды.
— В Нальчике появится завод производству программно-аппаратных комплексов.