Радио КБР 18.00 rus – 2020.06.03

— 74 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР.(ЗАПИСЬ: И.Андреева, сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Медучреждения Кабардино-Балкарии получат 20 миллионов рублей.— Минсельхоз КБР обрабатывает территории республики от саранчи. (ЗАПИСЬ: Х.Сижажев, министр сельского хозяйства).— В КБР объявлено штормовое предупреждение. (ЗАПИСЬ: К.Беров, главный специалист по пропаганде и связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР).