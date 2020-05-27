Радио КБР 18.00 rus – 2020.05.27

— За сутки в КБР подтвержден 87 случай заражения коронавирусом.(Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции С.Балаева.)— Агропромышленный комплекс КБР работает стабильно даже в условиях пандемии.( Министр сельского хозяйства КБР Х.Сижажев.)— В этом году пробные экзамены в рамках кампании по сдаче ЕГЭ пройдут без участия школьников. (Заведующая сектором министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР О.Дышекова.)