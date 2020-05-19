Радио КБР 18.00 rus – 2020.05.19

— 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в КБР.(ЗАПИСЬ: И.Андреева, сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— 33 млн рублей получат предприниматели КБР за апрель этого года.— МФЦ КБР поможет оформить единовременную выплату на детей с 3 до 16 лет. (ЗАПИСЬ: Л.Казиев, пресс-секретарь МФЦ КБР).— Фермеры КБР собирают первый урожай клубники.