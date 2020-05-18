Радио КБР 18.00 rus – 2020.05.18

— Заболеваемость коронавирусом в КБР идет на спад.(ЗАПИСЬ: И.Жемухова, сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Медики КБР получат допвыплаты до 19 мая. (ЗАПИСЬ: Р.Калибатов, министра здравоохранения КБР).— С 1 мая 2020 года граждане могут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц через Систему быстрых платежей (Директор департамента национальной платежной системы Банка России А.Бакина.)