Радио КБР 18.00 rus – 2020.05.14
— 73 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР за последние сутки. (ЗАПИСЬ: И.Андреева, сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).
— Предприниматели КБР смогут сэкономить больше 800 млн рублей. (ЗАПИСЬ: О.Белецкая, заместитель министра экономического развития КБР).
— Юрий Чайка занял пост заместителя председателя Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества.
— Улучшение водоснабжения в населенных пунктах КБР на контроле у властей республики.