Радио КБР 18.00 rus – 2020.05.14

— 73 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР за последние сутки.(ЗАПИСЬ: И.Андреева, сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Предприниматели КБР смогут сэкономить больше 800 млн рублей. (ЗАПИСЬ: О.Белецкая, заместитель министра экономического развития КБР).— Юрий Чайка занял пост заместителя председателя Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества.— Улучшение водоснабжения в населенных пунктах КБР на контроле у властей республики.