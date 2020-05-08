Радио КБР 18.00 rus – 2020.05.08

— В КБР зарегистрирован 81 новый случай заражения короновирусной инфекцией.(ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— -Завтра страна отметит один из главных праздников День Победы .( Пресс-секретарь министерства культуры КБР Л. Мафедзова)— В Нальчике проходит фотопроект «75 правил жизни победителей».(Фотограф проекта Д.Кучуков.)— КБР принимает участие в проекте «Улица Победы».