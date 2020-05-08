Радио КБР 18.00 rus – 2020.05.08
— В КБР зарегистрирован 81 новый случай заражения короновирусной инфекцией. (ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).
— -Завтра страна отметит один из главных праздников День Победы .( Пресс-секретарь министерства культуры КБР Л. Мафедзова)
— В Нальчике проходит фотопроект «75 правил жизни победителей».(Фотограф проекта Д.Кучуков.)
— КБР принимает участие в проекте «Улица Победы».