Радио КБР 18.00 rus – 2020.04.29

— В КБР сохраняется стабильная динамика роста заболеваемости коронавирусом.(Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции С.Балаева.)— Сегодня состоялось очередное заседание парламента Кабардино-Балкарии. (и.о. Министра финансов КБР Е.Лисун).— Россияне могут взять отсрочку платежей по кредитам и займам. (Заместитель управляющего отделением Банка России по КБР А. Калов.)