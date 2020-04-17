Радио КБР 18.00 rus – 2020.04.17

— В КБР зарегистрировано 23 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.(ЗАПИСЬ: С.Балаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Богослужения в храмах Кабардино-Балкарии проходят без участия прихожан. (ЗАПИСЬ: архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт).— Металлические ограждения на дорогах Нальчика заменяются кустарниками. (ЗАПИСЬ: О.Шухостанова, директор института развития города «Платформа»).