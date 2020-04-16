Радио КБР 18.00 rus – 2020.04.16

— Число заразившихся новой короновирусной инфекцией в России растет.( Сотрудник информационного центра Оперативного штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции С.Балаева.)— С сегодняшнего дня в КБР принимаются дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.— ФСС по КБР просит работодателей предоставить документы и сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности работникам находящихся на самоизоляции. (Руководитель пресс-службы ФСС по КБР М. Махова.)