Радио КБР 18.00 rus – 2020.04.07

— В КБР зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусом.— Житель КБР вылечился от коронавируса. (ЗАПИСЬ: М.Хацукова, начальник отдела эпидемиологического надзора Управление Роспотребнадзора по КБР).— Власти КБР разработали план по обеспечению устойчивого развития экономики. (ЗАПИСЬ: А.Байсултанов, глава нальчикского Центра консультирования предпринимателей «МСП Банка»).— Волонтеры КБР оказывают адресную помощь гражданам, находящимся в самоизоляции. (ЗАПИСЬ: И.Макоев, эксперт ОНФ).