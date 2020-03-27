Радио КБР 18.00 rus – 2020.03.27

— Мишустин призвал распространить принятые в Москве жесткие меры во всех регионах.— Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу. (ЗАПИСЬ: С.Баллаева, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по профилактике коронавируса).— Курорты Северного Кавказа временно закрывают сезон катания. (Руководитель пресс-службы АО «Курорт Эльбрус»Д. Пуденко.).— Все праздничные мероприятия, посвященные Дню возрождения балкарского народа переносятся на более поздний срок .— Международная «Эстафета Памяти» пройдет в КБР(ЗАПИСЬ официальный представитель пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике. ).