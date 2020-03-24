Радио КБР 18.00 rus – 2020.03.24
— Ауес Кумыков освобожден от должности и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР.
— Образовательные организации КБР полностью переведены на дистанционный режим обучения. (ЗАПИСЬ: А.Мальбахов, начальник Отдела дошкольного и общего среднего образования Минпросвещения КБР).
— ДУМ КБР распорядился временно приостановить совершение коллективных и пятничных молитв в мечетях республики. (ЗАПИСЬ:А.Сижажев, заместитель председателя ДУМ КБР).
— В КБР отмечается увеличение объемов ввода жилья.

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.03.24

— Правительствэр коронавирусым зэрыпэщ1этыр.

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Радио КБР 18.00 bal – 2020.03.24

— Жамауат биригиуле республиканы халкъына чакъырыу этгендиле.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.03.24

— Ауес Кумыков освобожден от должности и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

Подробнее