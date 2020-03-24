Радио КБР 18.00 rus – 2020.03.24

— Ауес Кумыков освобожден от должности и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР.— Образовательные организации КБР полностью переведены на дистанционный режим обучения. (ЗАПИСЬ: А.Мальбахов, начальник Отдела дошкольного и общего среднего образования Минпросвещения КБР).— ДУМ КБР распорядился временно приостановить совершение коллективных и пятничных молитв в мечетях республики. (ЗАПИСЬ:А.Сижажев, заместитель председателя ДУМ КБР).— В КБР отмечается увеличение объемов ввода жилья.