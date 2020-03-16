Радио КБР 18.00 rus – 2020.03.16

— В Правительстве КБР рассмотрели вопросы ЖКХ (В. КУНИЖЕВ).— В Росси выросло число зараженных коронавирусом. (ЗАПИСЬ: З.Жамборова, ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по КБР).— Сегодня в КБР стартует региональный этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». (ЗАПИСЬ: Н.Маршенкулова, старший уполномоченный отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД КБР).— В КБГУ им. Х.М. Бербекова принято решение о переходе обучения студентов всех направлений и форм обучения на дистанционную форму обучения