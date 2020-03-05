Радио КБР 18.00 rus – 2020.03.05

— Тело альпиниста, погибшего в горах КБР, найдено и эвакуировано. (ЗАПИСЬ: А.Гулиева, пресс-секретарь ГУ МЧС России по КБР).— Региональное отделение ЛДПР КБР выступает за поправки в Конституцию.— Экспорт АПК КБР в 2019 году составил 13,09 млн долл. США. (ЗАПИСЬ: С.Богацкая, руководитель Департамента маркетинга и внешних связей Министерства экономического развития КБР).— Сегодня в Нальчике открылась объединенная выставка 4 художников. (ЗАПИСЬ: Ж.Канукоева, ответственный секретарь правления Союза художников КБР)