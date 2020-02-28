Радио КБР 18.00 rus – 2020.02.28
— Сегодня Глава КБР встретился с заместителем руководителя Федерального казначейства.
— Сегодня руководитель АНО «Российская система качества» посетил КБР с рабочим визитом. (ЗАПИСЬ: М.Протасов, руководитель НКО «Российская система качества»).
— В общеобразовательных организациях КБР появится «цифровая среда». (ЗАПИСЬ: А.Кумыков, и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР).
— Сегодня в Нальчике прошла научно-практическая конференция по ранней диагностике рака молочной железы. (ЗАПИСЬ: А.Жашуев, хирург-онколог).