Радио КБР 18.00 rus – 2020.02.28

— Сегодня Глава КБР встретился с заместителем руководителя Федерального казначейства.— Сегодня руководитель АНО «Российская система качества» посетил КБР с рабочим визитом. (ЗАПИСЬ: М.Протасов, руководитель НКО «Российская система качества»).— В общеобразовательных организациях КБР появится «цифровая среда». (ЗАПИСЬ: А.Кумыков, и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР).— Сегодня в Нальчике прошла научно-практическая конференция по ранней диагностике рака молочной железы. (ЗАПИСЬ: А.Жашуев, хирург-онколог).