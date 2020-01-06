Радио КБР 18.00 rus — 2020.01.06

— В Чегемском районе восстановлен повреждённый участок газопровода.— Сегодня в Нальчике состоится встреча с Аскером Бербековым.— Завтра в 11.00 в Доме профсоюзов состоится Епархиальная ёлка (Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт)— На горнолыжном курорте «Приэльбрусье» организовано круглосуточное дежурство оперативной группы Главного управления МЧС России по КБР. (Руководитель пресс-службы МЧС РФ по КБР :К. Беров.)— Сегодня в Нальчике стартовал открытый республиканский чемпионат по стрельбе из лука. (ЗАПИСЬ: А.Кулюшин, президент Федерации КБР стрельбы из лука).