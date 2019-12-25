Радио КБР 18.00 rus — 2019.12.25
— Казбек Коков назначил руководителей министерств КБР.
— Казбек Коков провел совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в КБР. (ЗАПИСЬ: З.Кашироков, министр по профилактике экстремизма в КБР).
— Сегодня правительство КБР рассмотрело краткосрочный план по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. (ЗАПИСЬ: А.Шогенов, руководитель Фонда регионального оператора).
— Сегодня в Нальчике открылась республиканская новогодняя елка. (ЗАПИСЬ:Ф.Амшокова, руководитель профсоюзов КБР).