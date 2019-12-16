Радио КБР 18.00 rus — 2019.12.16
— Сегодня состоялось заседание президиума Союза журналистов КБР, на котором были подведены итоги ушедшего года и намечены планы на 2020 год.
— Противолавинная безопасность Приэльбрусья на особом контроле МЧС России. (Главный специалист по пропаганде и связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР К. Беров.)
— В КБР продолжаются мероприятия по случаю празднования 165-летия со дня рождения Бекмурзы Пачева.
— В Нальчике состоялось ежегодное открытое первенство по скалолазанию. (Руководитель Молодежного клуба РГО «Альтаир» :Т.Мокаев.)