Радио КБР 18.00 rus — 2019.12.16

— Сегодня состоялось заседание президиума Союза журналистов КБР, на котором были подведены итоги ушедшего года и намечены планы на 2020 год.— Противолавинная безопасность Приэльбрусья на особом контроле МЧС России. (Главный специалист по пропаганде и связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР К. Беров.)— В КБР продолжаются мероприятия по случаю празднования 165-летия со дня рождения Бекмурзы Пачева.— В Нальчике состоялось ежегодное открытое первенство по скалолазанию. (Руководитель Молодежного клуба РГО «Альтаир» :Т.Мокаев.)