Радио КБР 18.00 kab — 2019.11.12
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек транспортым к1элъыплъ федерал къэрал къулыкъущ1ап1эм къыбгъэдэк1хэм нобэ зэ1ущ1э ядригъэк1уэк1ащ.
— 2019 гъэм ф1агъ и лъэныкъуэк1э УФ-м и Правительствэм и премиер къэхьыным теухуа зэпеуэ йок1уэк1.
— «Автомобиль гъуэгу шынагъуэншэ» лъэпкъ проектым ипкъ итк1э Налшык и уэрамхэм ремонт лэжьыгъэхэр щок1уэк1.
— Хамэ къэрал щыщ журналистхэр пщэдей 1уащхьэмахуэ лъапэ къеблэгъэнущ.
— «Универвидение 2019» лъэпкъ макъамэ проектым хэтыну хуейхэм теухуауэ.