Радио КБР 18.00 kab — 2019.11.08

— КъБ-м и МВД-м и УГИБДД-ым и подразделениехэм автотранспортыщ1э щрат 1уэхугъуэ нобэ щы1ащ.— КъБ-м и 1этащхьэмрэ Правительствэмрэ я 1уэхухэмк1э управленэм и унафэщ1у ягъэуващ Ащхъуэт Азэмэтджэрий.— Хьэрычэт мыин, ику итым зыщ1эгъэкъуэным теухуауэ Къэзахъстаным щек1уэк1 гъэлъэгъуэныгъэм хэтщ КъБ-м и предприятие зыбжанэ.— УФ-м щ1ыхь зи1э и артист Жыгун Тимэ къызэралъхурэ нобэ илъэси 105-рэ ирокъу. (ЖьакIэмыхъу КIунэ – УФ-м щ1ыхь зиIэ и артисткэ, КъБ-м и цIыхубэ артисткэ).