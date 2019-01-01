Радио КБР 18.00 kab — 2019.11.06

— Нобэ зыуэ щыт урысей партым и къудамэу КъБ-м щы1эм и зэ1ущ1э ек1уэк1ащ.— 1эщ1агъэл1хэм зыхуэныкъуэ 1уэхугъуэхэм теухуауэ щеупщ1 зэ1ущ1э зи нэм имылъагъухэм я республикэ библиотекэм нобэ щызэхаублащ— КъБ-м и мэкъумэшыщ1эхэр Казахъстаным щек1уэк1 дунейпсо агрогъэлъэгъуэныгъэм хэтщ.— Ныщхьэбэ налшык щагъэлъагъуэ режиссер, продюссер, Адыгей республикэм гъуазджэмк1э щыхь зи1э и лэжьак1уэ киностудия кавказфильмым и къызэгъэпэщак1уэ Емк1уж Андзор триха фильм Хей –Невиновен жыхуи1эр. (Емкуж Андзор).