Радио КБР 18.00 kab — 2019.10.28
— Къэбэрдей литературэм и классик Щоджэнц1ык1у Алий нобэ ди республикэм ягу къыщагъэк1ыж. (Нэзэр Марианнэ – Дыгулыбгъуей дэт е 9-нэ курыт еджап1эм адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмк1э и егъэджак1уэ).
— Тхьэмахуищ и пэк1э 1уащхьэмахуэ и деж щык1уэда Петрозаводск щыщ ц1ыхухъур къалъыхъуэ.
— Щэнхабзэ 1уэхугъуэхэр ебгъэк1уэк1ын папщ1э зыхуэныкъуэ 1эмэпсымэхэр зэрыт автобусхэр республикэм и районищым нобэ иратащ.
— Политикэ залымыгъэ зытехьахэм я фэеплъ махуэм ирихьэл1эу «Памятник живым» жыхуи1э документальнэ фильмыр Налшык щагъэлъэгъуэнущ.