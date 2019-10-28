Радио КБР 18.00 kab — 2019.10.28
— Къэбэрдей литературэм и классик Щоджэнц1ык1у Алий нобэ ди республикэм ягу къыщагъэк1ыж. (Нэзэр Марианнэ – Дыгулыбгъуей дэт е 9-нэ курыт еджап1эм адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмк1э и егъэджак1уэ).
— Тхьэмахуищ и пэк1э 1уащхьэмахуэ и деж щык1уэда Петрозаводск щыщ ц1ыхухъур къалъыхъуэ.
— Щэнхабзэ 1уэхугъуэхэр ебгъэк1уэк1ын папщ1э зыхуэныкъуэ 1эмэпсымэхэр зэрыт автобусхэр республикэм и районищым нобэ иратащ.
— Политикэ залымыгъэ зытехьахэм я фэеплъ махуэм ирихьэл1эу «Памятник живым» жыхуи1э документальнэ фильмыр Налшык щагъэлъэгъуэнущ.

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Радио КБР 18.00 kab — 2019.10.28

— Къэбэрдей литературэм и классик Щоджэнц1ык1у Алий нобэ ди республикэм ягу къыщагъэк1ыж.

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Радио КБР 18.00 bal — 2019.10.28

— Пятигорск шахарда«Инсан. Айрыула. Власть» деген ат бла 6-чы халкъла аралы илму-сынам конференция ётгенди.

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Радио КБР 18.00 rus — 2019.10.28

— Спасатели КБР продолжают поиски туриста из Петрозаводска.

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Радио КБР 15.00 kab — 2019.10.28

— Къэбэрдей литературэм и классик Щоджэнц1ык1у Алий нобэ ди республикэм ягу къыщагъэк1ыж.

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